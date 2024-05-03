Ліга Європи

Коуч Баєра дав свій коментар після півфіналу Ліги Європи.

Рома нічого не змогла протиставити Баєру у першому півфіналі Ліги Європи — 0:2. Після гри тренер переможців Хабі Алонсо наголосив, що його команда зіграла дуже дисципліновано, тому результат цілком справедливий.

"Це був серйозний та обережний матч, ми грали розумно та зріло. У них були свої моменти, перевага надала нам більше впевненості в тому, що ми гратимемо як володіючи м'ячем, так і без нього. Попереду ми мали швидких гравців.

У другому таймі ми не пропустили жодного м'яча – ми знали, що якщо будемо діяти обережно та впевнено, то у нас будуть шанси. Команда знайшла правильний компроміс.

Можливо, ми могли забити більше, але, щиро кажучи, вони теж могли забити. Результат міг бути трохи іншим, але цілком справедливий. Мотивувати гравців було неважко.

Ми стали добре пересуватися, коли вони відкрилися. У нас було достатньо вільного простору, а самовіддача та дисципліна гравців були фантастичними. Але попереду ще гра.

Ми використовували цю систему раніше, особливо тому, що ми маємо гравців, які можуть грати в різних амплуа. Те, чого ми хочемо, залежить від гри та підбору команди – сьогодні план на гру був зрозумілий: ми дійсно виступили на дуже високому рівні", — сказав Алонсо.