Ліга Європи

Італійський тренер задоволений результатом матчу.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував нічию з Марселем (1:1) в першому півфіналі Ліги Європи.

"Це був відмінний [перший] гол, гарний рух та своєчасний пас. Очевидно, що в таких матчах важливо створювати більше моментів, як це має бути в Бергамо, тому що по-справжньому знову грати гостро ми почали лише наприкінці матчу. Сьогодні нам довелося нелегко, але це добрий результат. Олімпік програв тут лише один раз на рік і показав на цьому стадіоні все, що міг.

Очевидно, що для нас це добрий результат – не програти сильній команді на дуже складному стадіоні. У матчі-відповіді у нас буде перевага свого поля, але треба бути дуже обережними з контратаками Олімпіка. Потрібно буде показати якісну гру, особливо в атаці, однак у нас будуть наші вболівальники, і ми маємо зіграти краще, ніж сьогодні ввечері", — сказав Гасперіні.

Матч-відповідь відбудеться 9 травня.