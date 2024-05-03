Ліга конференцій

Команда зазнала нищівної поразки від греків.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері прокоментував несподівану поразку від Олімпіакоса (2:4) в домашньому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій.

"Мої вітання супернику. Ми не були схожі на себе. Вони заслужили на перемогу. І це не просто удача чи везіння. Вони зіграли краще. Або ми зіграли гірше. Тепер треба готуватися до матчу-відповіді", — цитує слова Емері BBC.

Нагадаємо, нещодавно Астон Вілла оголосила про продовження контракту з Емері до 2027 року.