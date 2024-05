За винятком дивовижного повороту подій, Арне Слот, людина, яку Ліверпуль назвав ідеальним наступником Юргена Клоппа, не очолить Ліверпуль в статусі чемпіона Прем'єр-ліги цього літа.

Натомість нинішній тренер Феєнорда, схоже, успадкує команду, яка матиме втішний приз у вигляді кваліфікації до Ліги чемпіонів, а також статус переможця Кубка Ліги в лютому. Проблеми кричущі, але і можливості для вдосконалення значні.

За попередні шість тижнів команда Юргена Клоппа пройшла шлях від потенційного завоювання безпрецедентного квадруплу до погіршення результатів в інших турнірах.

Все почалося з поразки від головного суперника Манчестер Юнайтед у Кубку Англії. Потім відбувся повний помилок виліт з Ліги Європи від Аталанти. Тепер їхня боротьба за титул також знаходиться в руїнах після того, як вони взяли лише п'ять балів з 15 можливих у матчах з Манчестер Юнайтед та Крістал Пелес, Фулгемом, Вест Гемом і Евертоном.

Це мало завершитися не так.

Автори телевізійних документальних фільмів, які з грудня вели зйомки за лаштунками Ліверпуля, думали, що зафіксують цінне, переможне та історичне прощання. Однак "Last dance", як назвали його деякі гравці та персонал — посилання на хітовий серіал Netflix про тріумфальний останній сезон Майкла Джордана з баскетбольною командою Чікаго Буллз — містить занадто багато невдач.

На Гудісон Парк минулої середи відбулася нерядова подія. Мерсісайдське дербі подарувало Клоппу багато спогадів протягом восьми років його правління. Одного разу йому довелося викласти 8000 фунтів стерлінгів штрафу Футбольній асоціації за те, що він вирішив відсвяткувати драматичний пізній гол Дівока Орігі, швидко пробігши до центрального кола, щоб обійняти свого воротаря Аліссона.

Клопп програв лише одну зі своїх перших 18 зустрічей з Евертоном до того вечора, тоді на трибунах не було жодного вболівальника, оскільки гра проходила за закритими дверима на Енфілді під час пандемії COVID-19. Але його фінальний матч з цим суперником забезпечив один з найболючіших моментів за час його перебування на посаді.

"Ви програли чемпіонат на Гудісон Парк", — вигукувала радісна домашня публіка, коли Евертон святкував свою першу домашню перемогу над Ліверпулем з жовтня 2010 року.

