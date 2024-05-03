Англія

Football.ua представляє переклад матеріалу The Athletic стосовно останніх результатів мерсісайдців у прощальному сезоні Юргена Клоппа

За винятком дивовижного повороту подій, Арне Слот, людина, яку Ліверпуль назвав ідеальним наступником Юргена Клоппа, не очолить Ліверпуль в статусі чемпіона Прем'єр-ліги цього літа.

Натомість нинішній тренер Феєнорда, схоже, успадкує команду, яка матиме втішний приз у вигляді кваліфікації до Ліги чемпіонів, а також статус переможця Кубка Ліги в лютому. Проблеми кричущі, але і можливості для вдосконалення значні.

За попередні шість тижнів команда Юргена Клоппа пройшла шлях від потенційного завоювання безпрецедентного квадруплу до погіршення результатів в інших турнірах.

Все почалося з поразки від головного суперника Манчестер Юнайтед у Кубку Англії. Потім відбувся повний помилок виліт з Ліги Європи від Аталанти. Тепер їхня боротьба за титул також знаходиться в руїнах після того, як вони взяли лише п'ять балів з 15 можливих у матчах з Манчестер Юнайтед та Крістал Пелес, Фулгемом, Вест Гемом і Евертоном.

Це мало завершитися не так.

Автори телевізійних документальних фільмів, які з грудня вели зйомки за лаштунками Ліверпуля, думали, що зафіксують цінне, переможне та історичне прощання. Однак "Last dance", як назвали його деякі гравці та персонал — посилання на хітовий серіал Netflix про тріумфальний останній сезон Майкла Джордана з баскетбольною командою Чікаго Буллз — містить занадто багато невдач.

На Гудісон Парк минулої середи відбулася нерядова подія. Мерсісайдське дербі подарувало Клоппу багато спогадів протягом восьми років його правління. Одного разу йому довелося викласти 8000 фунтів стерлінгів штрафу Футбольній асоціації за те, що він вирішив відсвяткувати драматичний пізній гол Дівока Орігі, швидко пробігши до центрального кола, щоб обійняти свого воротаря Аліссона.

Клопп програв лише одну зі своїх перших 18 зустрічей з Евертоном до того вечора, тоді на трибунах не було жодного вболівальника, оскільки гра проходила за закритими дверима на Енфілді під час пандемії COVID-19. Але його фінальний матч з цим суперником забезпечив один з найболючіших моментів за час його перебування на посаді.

"Ви програли чемпіонат на Гудісон Парк", — вигукувала радісна домашня публіка, коли Евертон святкував свою першу домашню перемогу над Ліверпулем з жовтня 2010 року.

Everton fans after beating Liverpool: “You lost the league at Goodison Park” 😅



🤳 @Everton_Extra pic.twitter.com/oFOvnQPsXT — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 24, 2024

В матчі з Евертоном був Ліверпуль, який перебуває у боротьбі за титул та намагається збільшити тиск на Арсенал і Манчестер Сіті. Втім, те, що вони зробили проти суперника по дербі, якому загрожував виліт, було жалюгідним.

Багато вільних місць у виїзному секторі, коли пролунав фінальний свисток, були абсолютно точно зрозумілими.

"Я думаю, кожен має запитати, чи справді вони дали все від себе і чи дійсно вони хочуть виграти чемпіонат?" — сказав капітан Вірджил ван Дейк, який поскаржився на те, що Ліверпуль "не приймає виклики" та втрачає шанси, "з яких ми повинні були забити".

Замість того, щоб дати чітку позицію після такого матчу, пригнічений Клопп вибачився перед вболівальниками за брак вдалої гри на полі. Такий вразливий з одного боку, такий беззубий з іншого.

У Ліверпуля була тривожна наївність, коли вони допустили низку не дуже неочікуваних штрафних ударів і дозволили знущатися над собою, оскільки Джарред Брантвейт і Домінік Калверт-Льюїн покарали суперника за жахливий захист при стандартах.

Якщо, як очікується, Арне Слот займе посаду тренера, йому доведеться прийняти кілька важливих рішень разом із новим спортивним директором Річардом Г'юзом.

Одна з таких: чи справді Нуньєс здатний привести Ліверпуль до тих вершин, до яких клуб йде?

Чудова форма уругвайського форварда з 18 голами та 13 результативними передачами у всіх клубних турнірах цього сезону, на перший погляд, гідна поваги. Але коли ставки піднялися, він не зміг демонструвати ті ж показники — не забив у восьми з попередніх дев’яти матчів. У червні Нуньєсу виповнюється 25 років, він не дитина, але не завжди зрілий в плані своєї гри. Багато моментів цієї кампанії він змарнував.

У матчі з Евертоном він був настільки неефективним, що небажання Клоппа замінити його на 18-річного Джейдена Даннса в другому таймі викликало здивування.

А як щодо Салаха, якому в червні виповнилося 32 роки, а через пару тижнів завершиться фінальний рік контракту? На Різдво запропонувати йому продовження угоди виглядало очевидним кроком, враховуючи його чудові показники.

Але з тих пір, як він отримав травму підколінного сухожилля на Кубку африканських націй у січні, а потім знову зламався незабаром після повернення в Ліверпуль, він був далеко не на своєму звичайному рівні. За попередні сім зустрічей єгипетський форвард забив лише двічі — і обидва рази з пенальті.

Як і Нуньєс, він виглядає позбавленим впевненості та був марнотратним в плані своїх моментів проти Евертона.

Невтомний Луїс Діас був єдиним гравцем Ліверпуля, який ніс постійну загрозу, оскільки гостро відчувалася повторна відсутність Діогу Жоти через проблеми зі стегном і відсутність Коді Гакпо через те, що його дівчина народила дитину.

Передня лінія Ліверпуля явно потребує підсилення влітку. Те ж саме стосується півзахисту та оборони: очікується, що Жоель Матіп і Тьяго підуть, їхні контракти завершаться в кінці сезону.

Схоже, Слоту буде довірено спробувати відродити впевненість Домініка Собослаї, який яскраво увійшов у Прем'єр-лігу в першій половині свого дебютного сезону, але з того часу втратив свою форму. Центральний захисник Ібраіма Конате викликає ще одне занепокоєння, враховуючи його спад форми та ігрові хвилини. Джарелл Кванса, безумовно, повинен був розпочати у стартовому складі матч на Гудісон Парк.

Ви можете звинуватити травми або гравців, які повертаються до гри і не мають правильного ритму, у тому, що сталося під час зустрічі з Евертоном. Ви також можете вказати пальцем на розумову та фізичну втому, враховуючи відсутність енергії та динамічності.

Тренер неодноразово згадував про шкоду, завдану двома візитами на Олд Траффорд, коли його команда пішла з поля, почуваючись невдало після поразки в кубку, а потім нічиєї 2:2. Він не зміг знайти вирішення цих проблем.

Не можна звинувачувати Юргена Клоппа в тому, що наприкінці січня він вирішив піти у відставку цього літа.

Для початку Ліверпуль виграв дев'ять із наступних 10 матчів, включаючи фінал Кубка Ліги. І тримати це в секреті просто не було можливості, оскільки клуб розпочав інтенсивний пошук його наступника. З одного боку, співробітникам Клоппа потрібно було знати, де вони знаходяться з точки зору майбутнього.

Повернемося до серпня минулого року, після бурхливого літа більшість вболівальників Ліверпуля з радістю прийняли б сезон із трофеєм і місцем у четвірці лідерів. Але рівень очікувань різко зріс після швидкого старту, і коли Клопп чітко заявив про свої наміри, здобуття трофеїв стало ключовою ідеєю.

Декілька тижнів тому Ліверпуль переміг Шеффілд Юнайтед з рахунком 3:1 і відірвався у верхній частині таблиці на два бали. Вони були господарями своєї долі. Здається, це вже у минулому, враховуючи, як було змарновано даний імпульс.

Що б не сталося, спадок Юргена на Енфілді в безпеці. Він був найбільш трансформаційною фігурою в історії клубу з часів Білла Шенклі. Йому все ще гарантовано найтепліші проводи наступного місяця, але його дивовижному правлінню, схоже, судилося мати однозначно несприятливий фінал.

Арне Слот дав зрозуміти, що він хоче працювати у Ліверпулі. Вважається, що його атакувальний стиль, досвід розвитку молодих талантів і яскрава особистість відповідають вимогам.

Є багато моментів, але фінальний етап правління Клоппа також виявив деякі кричущі недоліки. Одна епоха закінчується і починається інша.

За матеріалами The Athletic