Ліга Європи

Коментар від півзахисника стосовно матчів у Лізі Європи.

Півзахисник Баєра Граніт Джака розповів щодо першого матчу з Ромою у Лізі Європи.

"Ми знали, що в Римі буде складно, ми провели гарну гру та шкодуємо, що не забили більше", — цитує Граніта офіційний сайт УЄФА.

"Ми точно зробили важливий крок до фіналу, але ми знаємо силу Роми, вони можуть приїхати до Німеччини та відреагувати. Нам треба бути обережними, ми вже ближчі до фіналу, але це ще не кінець".

У матчі Ліги Європи Баєр виграв у Роми на виїзді з рахунком 2:0, голами відмітились Флоріан Вірц та Роберт Андріх.