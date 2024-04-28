Німеччина

Колектив Хабі Алонсо продовжує творити неймовірні речі.

В рамках 31-го туру німецької Бундесліги, леверкузенський Баєр на останніх секундах матчу вирвав нічию у протистоянні зі Штутгартом (2:2).

Завдяки цьому результату, "фармацевти" продовжили безпрограшну серію у всіх турнірах до 46 матчів. Колектив Хабі Алонсо встановив рекорд за тривалістю безпрограшної серії серед усіх команд європейських чемпіонатів в XXI столітті.

Попередній рекорд належав загребському Динамо. У 2014-2015 роках хорватська команда не програвала протягом 45 матчів.