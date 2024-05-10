Ліга Європи

Керманич Роми висловився про виліт своєї команди від Леверкузена за крок до фіналу Ліги Європи.

У рамках півфінального матчу-відповіді поточного розіграшу Ліги Європи леверкузенський Баєр наприкінці зустрічі уникнув поразки від Роми та вирушив до заключного раунду турніру, де він зустрінеться з бергамською Аталантою.

Головний тренер римської команди Даніеле Де Россі поділився емоціями за підсумками двоматчевого протистояння з новоспеченим чемпіоном Німеччини.

"Ми героїчно провели гру – суперники сильні. У першому таймі ми успішно відіграли перші 25 хвилин, як і Римі. Ми мали кілька ударів. Є така навичка перевіряти суперника — іноді вона може давати результат. Хлопці показали неймовірну гру.

Два дні тому ми на полі Олімпіко викладалися на повну проти Ювентуса... Сьогодні ще один матч, в якому були великі фізичні та психологічні витрати. Баєр грав добре, але коли, вже відігравшись, ти наближаєш справжнє диво і усвідомлюєш той факт, що тут ще не вигравав ніхто, а потім отримуєш безглуздий автогол, це дуже боляче. Що ж, починаємо наново в тому ж дусі", — цитує слова Даніеле Де Россі офіційний сайт УЄФА.

Фінал Ліги Європи між бергамською Аталантою та леверкузенським Баєром відбудеться 22 травня 2024 року в Дубліні (Ірландія).