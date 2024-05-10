Ліга Європи

Оборонець висловився про вихід своєї команди у фінал Ліги Європи.

Захисник Баєра Джеремі Фрімпонг поділився емоціями за підсумками двоматчевого протистояння з представником Італії, яке продовжило безпрограшну серію його команди до 49 матчів поспіль завдяки голу на сьомій компенсованій хвилині.

"У нас просто дуже сильний командний зв'язок. Ніхто не здається, всі знають, що якщо ми навіть поступаємося, ми обов'язково заб'ємо гол. У нас таке відчуття на полі.

Ми програвали 0:2. Гаразд, круто, ми забили 1:2 і йдемо далі. Але ми все одно хотіли більшого.

49 матчів без поразок — це приголомшливе почуття, особливо коли ми перемогли Рому. Знаєте, вони забагато розмовляли перед цією грою, тому я радий, що ми їх пройшли", — зауважив Фрімпонг.

Дивитися відео голів та огляд матчу Баєр Леверкузен — Рома ви можете на Football.ua.