Україна: Перша ліга

Найкращий гравець квітня у Першій лізі Євген Підлепенець — про цілі команди.

Гравець Карпат Євген Підлепенець висловився про дострокове чемпіонство львівського клубу в Першій лізі.

"Ми втратили гандикап у вісім очок, але все одно все у наших руках. Якщо зіграємо у свій найкращий футбол у завершальних матчах, то досягнемо свого.

Карпати дуже хочуть виграти Першу лігу та її золоті медалі. Зробимо все, що у наших силах", — сказав Підлепенець.

Завдяки мінімальній перемозі над Полтавою Карпати гарантували собі вихід до УПЛ.