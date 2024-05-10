Ліга Європи

Оборонець забив один із трьох голів у ворота Марселя.

Захисник Аталанти Маттео Руджері прокоментував вихід у фінал Ліги Європи.

"Ми можемо мріяти, ми у фіналі, і ми маємо насолоджуватися моментом разом із нашими людьми. Я виріс тут і мене переповнює гордість.

Мої батьки пожертвували багатьом заради мене, і я присвячую цей гол їм. Це повністю їхня заслуга. Це був мій перший гол у Бергамо, неймовірні емоції", — сказав Руджері.

Фінал Ліги Європи відбудеться 22 травня 2024 року у Дубліні (Ірландія).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу-відповіді Аталанта — Марсель в 1/2 фіналу Ліги Європи-2023/24.