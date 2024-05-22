Граніт Джака поділився своїми думками перед грою з Аталантою.
Граніт Джака, Getty Images
22 травня 2024, 14:22
Півзахисник Баєра Граніт Джака прокоментував майбутній фінал Ліги Європи проти Аталанти.
"Я справді думаю, що нам є що втрачати. Ви виходите у фінал, щоб виграти його. Нашою головною метою була перемога у Бундеслізі, а другорядною – перемога у Лізі Європи. Ми зробимо все можливе, щоб повернутись до Німеччини з трофеєм.
Це мій другий фінал Ліги Європи, це правда. У першому ми програли, але у житті завжди є другий шанс. І якщо в тебе є другий шанс, ти намагаєшся і віддаєш усі сили.
Я не вірю, що у фіналі є аутсайдери. Якщо ви проходите Ліверпуль та Марсель, ви хороша команда і заслуговуєте на участь у фіналі", — наводить слова Джаки прес-служба УЄФА.
Нагадаємо, матч Аталанта — Баєр відбудеться сьогодні, 22 травня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.