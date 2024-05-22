Ліга Європи

Граніт Джака поділився своїми думками перед грою з Аталантою.

Півзахисник Баєра Граніт Джака прокоментував майбутній фінал Ліги Європи проти Аталанти.

"Я справді думаю, що нам є що втрачати. Ви виходите у фінал, щоб виграти його. Нашою головною метою була перемога у Бундеслізі, а другорядною – перемога у Лізі Європи. Ми зробимо все можливе, щоб повернутись до Німеччини з трофеєм.

Це мій другий фінал Ліги Європи, це правда. У першому ми програли, але у житті завжди є другий шанс. І якщо в тебе є другий шанс, ти намагаєшся і віддаєш усі сили.

Я не вірю, що у фіналі є аутсайдери. Якщо ви проходите Ліверпуль та Марсель, ви хороша команда і заслуговуєте на участь у фіналі", — наводить слова Джаки прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Аталанта — Баєр відбудеться сьогодні, 22 травня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.