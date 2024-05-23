Ліга Європи

Керманич леверкузенців прокоментував поразку від Аталанти.

У фіналі Ліги Європи УЄФА леверкузенський Баєр напередодні поступився бергамаській Аталанті в Дубліні.

Аталанта — Баєр Леверкузен 3:0 Відео голів та огляд фіналу Ліги Європи

Після завершення гри головний тренер "фармацевтів" Хабі Алонсо прокоментував поразку власної команди.

"Сьогодні Аталанта була кращою за нас, інакше й не скажеш. Сьогодні ми не змогли зіграти так, як хотіли. Після першого гола, Аталанта віднайшла в собі велику енергію, і ми одразу пропустили вдруге.

Ми були готові до дуелей один в один по всьому полю, але не змогли нав’язати свою гру. Це був не наш день, шкода, що це сталось саме у фіналі, але ми можемо тільки прийняти це.

Будемо аналізувати після гри, можливо, були помилки, у тому числі — мої. Ми програли багато двобоїв за ходом матчу й водночас ми занадто покладалися на короткий пас. Але ми так і граємо в цьому сезоні: ми намагалися нав’язати свою гру, яку підготували заздалегідь, але це не спрацювало, і тому в нас виникли проблеми.

Вірц? Перед грою він був у порядку. Останні кілька місяців ми були дуже обережними з ним, і, можливо, через це він трохи втратив ігровий ритм. Але він був у порядку. У нього немає алібі щодо свого виступу.

Чого саме нам не вистачило? Та багато чого. Проти Аталанти непросто грати, і ми страждали від їхнього тиску. Вони були дуже інтенсивними. Ми були готові, але після першого гола ішлось уже не про настрій на гру, а про футбол на полі.

Я намагався говорити про це з командою під час перерви, але ми так і не змогли виграти. Це футбол, подивимося, як ми впораємось із наступними іграми, тому що у нас є ще одна важлива зустріч у суботу.

Поразка рано чи пізно мала статись. У сучасному футболі стабільність — це щось ненормальне, а цей сезон для нас був винятковим. Ми повинні пишатись цим. Стояти тут перед вами без трофею зараз боляче, але ми маємо та зможемо перезавантажитись.

Ми обов’язково всі чогось навчимось. У нас був чудовий шанс перемогти, і ми намагались це зробити. Але все пішло не так, як нам хотілося б, і я говорю за всіх, у тому числі — і за себе.

У суботу буде ще один виклик. Ми постараємось підготуватися якнайкраще, але буде нелегко відновитись після поразки. Побачимо, як там буде в суботу.

Програти сьогодні такій Аталанті так само боляче, як і програти будь-якому супернику. Коли ти програєш, це завжди важче сприймати. Але я повинен привітати Гасперіні: він зіграв кілька фіналів, і сьогодні вони були точно кращою командою. Я привітав його після гри й побажав йому всього найкращого в майбутньому", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч леверкузенський Баєр проведе у Берліні в фіналі Кубка Німеччини проти Кайзерслаутерна.