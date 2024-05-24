Ліга Європи

Німець проводить блискучий сезон.

21-річного півзахисника леверкузенського Баєра Флоріана Вірца визнали найкращим молодим гравцем Ліги Європи в сезоні-2023/2024. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Вірц отримав нагороду в другому розіграші Ліги Європи поспіль. Німецький півзахисник чудово провів єврокубковий розіграш та допоміг чемпіонам Німеччини пробитися у фінал єврокубкового турніру, в якому "фармацевти" поступилися італійській Аталанті (0:3)

В Лізі Європи сезону-2023/24 Флоріан Вірц забив чотири м'ячі та віддав чотири результативні передачі.