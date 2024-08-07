Ліга Європи

Головний тренер Кривбасу поспілкується з представниками ЗМІ.

Напередодні матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА-2024/25 Кривбас — Вікторія відбудеться пресконференція за участі керманича клубу УПЛ Юрія Вернидуба.

Єврокубкова зустріч проходитиме в словацькому місті Кошице завтра, 8 серпня (початок — о 21:00 за Києвом). Поєдинок обслужить австрійська бригада арбітрів.

А вже сьогодні, 7 серпня, головний тренер криворіжців відповідатиме на запитання журналістів. Пресконференція розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, цього тижня Кривбас дізнався потенційних суперників у плей-оф ЛЄ та Ліги конференцій.