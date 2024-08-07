Ліга Європи

Дмитро Хомченовський поділився своїми думками перед єврокубковим матчем.

Півзахисник Кривбасу Дмитро Хомченовський прокоментував майбутній перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти чеської Вікторії Пльзень.

"По-перше, хочу висловити велику подяку нашим Збройним Силам України за можливість знаходитись тут та грати в єврокубках. Щодо гри, то ми налаштовані серйозно. Розуміємо, в якому турнірі граємо та маємо намір тут і залишитись. Знаємо, про кого граємо. Розглядаємо його слабкі сторони.

Звичайно, хотілось би грати вдома, у Кривому Розі, адже для міста та Клубу це велике свято. Але, як вже сказав Юрій Вернидуб, він як ніхто знає, де насправді важко. Тому ми не думаємо про те, де грати. А просто виходимо та показуємо те, що хочемо битись так, як наші хлопці, Збройні Сили України, бʼються зараз", — наводить слова Хомченовського прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Кривбас — Вікторія Пльзень відбудеться завтра, 8 серпня, о 21:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.