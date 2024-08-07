Ліга Європи

Лукаш Калвах поділився своїми думками перед єврокубковим матчем.

Півзахисник чеської Вікторії Пльзень Лукаш Калвах прокоментував майбутній перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Кривбасу.

"Вірю, що ми добре підготовлені до цього матчу. Сподіваюсь, що зможемо здобути хороший результат, а саме перемогти в цій зустрічі.

Спаринг проти Кривбасу в Іспанії? Це була товариська зустріч. Багато чого змінилось з тих пір. Це була жорстка гра. Але і Кривбас став сильніший з того часу, і Вікторія. Ми добре підготовлені та чекаємо на цей двобій.

Це буде жорстка гра. Ми побачили, як грає Кривбас. Це бойова потужна команда. Третій раунд Ліги Європи — зовсім інший рівень. Зробимо усе, щоб отримати позитивний для нас результат.

Перевага через те, що Кривбас грає на нейтральному полі? Думаю, так. Адже не буде великої кількості їх фататів. Все ж, вони грають не вдома. А для нас це плюс, адже фанати Вікторії зможуть приїхати на гру. Від Чехії до Словаччини невелика відстань, і це добре.

Стандартні положення — це дуже важлива річ від гри до гри. Завтра це будем одним з вирішальних факторів. Сподіваюсь, ці напрацювання допоможуть нам здобути потрібний результат", — наводить слова Калваха прес-служба криворізького клубу.

Нагадаємо, матч Кривбас — Вікторія Пльзень відбудеться завтра, 8 серпня, о 21:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.