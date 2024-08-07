Ліга Європи

Наставник чеської команди поділився своїми думками перед грою з Кривбасом.

Головний тренер чеської Вікторії Пльзень Мірослав Коубек прокоментував майбутній перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Кривбасу.

"У нас дуже багато травмованих футболістів. Але всупереч цьому ми здобули дві перемоги в перших трьох матчах чемпіонату Чехії та рухаємось далі.

Звісно, ми знаємо кожного гравця Кривбасу, адже розбираємо їх та готуємось. Але виділяти когось я не хочу.

Чи побачимо ми таку ж гру як в спарингу на зборах в Іспанії? За основу ми брали також і цю гру. Але пройшло багато часу, Кривбас змінився. Ми дивились гру проти Чорноморця і розбирали також її.

Кривбас — гарна команда, добре технічно оснащена. Але і ми підсилились за цей час. Завтра на обидві команди очікує важкий поєдинок. Подивимось, якою буде гра у підсумку.

Сподіваюсь, Єдлічка встигне відновитись до завтрашньої гри. Також Валента вже розпочав силові тренування. Згодом ми побачимо їх на футбольному полі. Також чекаємо на повернення до гри Палуски.

Хочу відзначити хоробрість та силу Кривбасу. Вернидуб працював в Молдові, і після початку війни він вступив до лав ЗСУ. Я його дуже поважаю. Він — справжній чоловік та хоробра людина. Так, ми враховуємо цей фактор, що Кривбас дуже вмотивований", — наводить слова Коубека прес-служба криворізького клубу.

Нагадаємо, матч Кривбас — Вікторія Пльзень відбудеться завтра, 8 серпня, о 21:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.