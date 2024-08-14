Ліга Європи

Наставник чеської команди поділився своїми думками перед грою у відповідь з Кривбасом.

Головний тренер чеської Вікторії Мірослав Коубек прокоментував майбутній матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Кривбасу.

"Я постійно повторюю своїм гравцям, щоб забули матч в Кошице. Звісно, ми перемогли і це добре. Ми знаємо, як буде грати Кривбас. Але результат треба викреслити з голови. Наша команда повинна зіграти активно та знову перемогти.

Перевага в один мʼяч нічого не означає. Ми зіграємо вдома, але тут точно буде багато українських вболівальників. В першому матчі Кривбас вів в рахунку, але ми двічі забили у відповідь та переломили хід поєдинку.

Як справи у Єдлічки, Суаре і Каду? Суаре поки точно не готовий грати. Єдлічка тільки повертається після хвороби і почне тренування в понеділок. Палуска і Валента вже тренуються, але їм треба багато надолужити. Каду літав до Бразилії, але скоро повернеться. Радує те, що стан здоровʼя травмованих гравців покращується.

Ми змирились з тим фактом, що граємо проти складного суперника. Кривбас буде важко пройти. Тоді перший тайм склався не на нашу користь, але у другому ми зіграли краще", — наводить слова Коубека прес-служба криворізького клубу.

Нагадаємо, матч Вікторія Пльзень – Кривбас відбудеться завтра, 15 серпня, о 20:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. У першій грі Вікторія обіграла Кривбас (2:1).