Італія

Першу в сезоні перемогу "ліліям" принесли дебютні голи Гудмундссона.

У рамках п'ятого туру італійської Серії А Фіорентина приймала Лаціо на стадіоні Артеміо Франкі.

Гості відкрили рахунок у зустрічі ближче до завершення першого тайму завдяки голу Хіли. По перерві Гудмундссон, який з'явився на полі з лави запасних, реалізував пенальті, зрівнявши рахунок. Для ісландця це був дебютний результативний удар в якості гравця "лілій". На останній хвилині основного часу Альберт ще раз відзначився голом із пенальті, принісши своїй команді три очки.

Зазначимо, що ця перемога є першою для Фіорентини під керівництвом Раффаеле Палладіно, якщо не враховувати успішну серію пенальті в матчі плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Пушкаш Академі.

Фіорентина — Лаціо 2:1

Голи: Гудмундссон, 49, 90 (обидва — пен.) — Хіла, 41

Фіорентина: де Хеа — Комуццо, Мартінес Кварта (Гудмундссон, 46), Бірагі (Раньєрі, 46) — Додо, Бове, Мандрагора (Куаме, 65), Катальді (Адлі, 83), Госенс — Кольпані (Іконе, 81), Кін

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Марушич, 69), Патрік, Хіла, Тавареш — Кастровіллі (Ровелла, 61), Гендузі — Ісаксен (Чауна, 61), Діа (Педро, 68), Дзакканьї — Нослін

Попередження: Госенс, Бірагі, Додо — Ісаксен, Патрік, Тавареш, Гендузі

Нагадаємо, Лаціо в середу, 25 вересня, зустрінеться з Динамо в 1 турі основного раунду Ліги Європи (початок — о 22:00 за Києвом).