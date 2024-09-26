Ліга Європи

Півзахисник Динамо Київ прокоментував поразку від Лаціо.

Київське Динамо напередодні поступилось римському Лаціо в номінально домашньому матчі в Гамбурзі в рамках першого туру Ліги Європи УЄФА.

Динамо Київ — Лаціо 0:3 Відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Микола Шапаренко оцінив виступ власної команди.

"Вважаю, що у сьогоднішньому поєдинку все вирішила якість наших дій у завершальній стадії атак. У Лаціо в першому таймі було два-три моменти, вони їх реалізували й показали, як потрібно завершувати атаки.

І так зрозуміло, що є різниця між українським чемпіонатом і єврокубками. Лаціо — одна з найкращих команд Італії, тут виступають дуже якісні гравці, звичайно відчувається їхній рівень.

Воротар суперників показав дуже класну гру, зробив кілька хороших сейвів, зокрема після штрафного та після удару Ярмоленка. Ми непогано завершували свої атаки, але голкіпер був на висоті.

Те, що ми розбирали та те, на що нам вказував тренерський штаб, італійці й показали на полі. Тож несподіванок не було", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо зіграє в гостях у німецького Гоффенгайма.