Ліга Європи

Керманич Лаціо прокоментував перемогу над Динамо Київ.

Римський Лаціо напередодні обіграв київське Динамо в гостьовому матчі в рамках першого туру Ліги Європи УЄФА.

Динамо Київ — Лаціо 0:3 Відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Після завершення гри головний тренер "орлів" Марко Бароні оцінив виступ власної команди.

"Ми намагаємось грати в активний футбол, команда повинна думати про це кожної миті й бити по воротах суперників. Ми повинні рухатись і бути компактними — тільки так ми можемо підтримувати чотирьох гравців атаки попереду, і зараз команда робить це добре.

Після Юве в чемпіонаті, ми — команда, яка допустила найменше ударів по воротах у лізі, і поки що ми також пропустили найменше голів.

Мені дуже подобається гра Діа в атаці, у нього є необхідна нам мобільність, утім і Кастельянос теж гравець такого штибу. Радий за команду, а також за окремих гравців.

Деле-Баширу? Коли я кажу, що його потрібно розвивати, я маю на увазі, що він повинен більше думати, у тому числі і тактично, і наповнювати гру. Коли він знайде все це в собі, тоді стане чудовим сучасним півзахисником.

Такої якісної команди у мене ніколи не було, я шукаю мобільність, щоб створити чисельну перевагу. Ми багато працюємо над цим, я не нав'язую, а ділюсь тим, що зроблено.

Хлопці вірять у процес і бачать результат своєї роботи, я бачу їхню готовність працювати й надалі. Є багато роботи, яку ще потрібно виконати, але коли є ця готовність працювати, нам стає легше.

Нослін та Проведель, зокрема, це молоді хлопці, які піднялися по кар'єрних сходах у всіх аспектах. Нослін припустився наївної помилки під час вилучення, але він такий старанний хлопець, що він пройде через це, тому що він має важливі якості.

Сьогодні ми допустили трохи більше ударів по воротах, аніж зазвичай, але вже після того, як рахунок став 3:0. Я побачив бажання не пропускати голи. Динамо — сильна команда з якісною грою. Це був непростий матч, і команда добре його інтерпретувала", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі римський Лаціо прийматиме французьку Ніццу.