Ліга Європи

Форвард Лаціо прокоментував перемогу над Динамо Київ.

Напередодні римський Лаціо обіграв київське Динамо в гостьовому матчі в рамках першого туру Ліги Європи УЄФА.

Динамо Київ — Лаціо 0:3 Відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Після завершення гри нападник "орлів" Булає Діа оцінив виступ власної команди.

"Важлива перемога на виїзді. Ми забили три м'ячі ще в першому таймі, а потім керували грою. Це було важливо, тому що, забивши гол, суперник міг знову відкрити рахунок.

Деле-Баширу? Він знає, як робити все правильно, і мені приємно грати з ним. Я тут, щоб виконувати свою роботу якнайкраще, і якщо я забиваю голи, щоб допомогти команді, я щасливий.

Чи очікував я такого початку виступів за Лаціо? Так, тому що я багато працював, минулий сезон був важким для мене, я намагаюсь робити свою роботу найкращим чином, щоб допомогти перемогти і забивати голи.

Ми хотіли виграти цю гру на виїзді, тому що ми програли у Флоренції минулими вихідними. Зараз важливо перегорнути цю сторінку, тому що ми граємо кожні три дні і у нас немає часу, щоб занадто багато думати про результати. Ми забили три м'ячі відразу — добре що нам це вдалось.

Чи знайшов я свій дім у Лаціо? Спочатку давайте пограємо у футбол, а потім уже шукатимемо дім.

Найкраща роль для мене на полі? Обидві позиції в атаці — або на вістрі, або позаду Кастельяноса, байдуже. Коли у мене є гравець збоку, для мене це однаково, я думаю, що я треквартіста, бо добре ладнаю з нападником попереду. Складніше забивати голи з такої позиції? Так, трохи є, але це не проблема, тому що я це все одно роблю.

Найкращий ігровий момент матчу для мене — моя передача на Педро. Я повинен був зробити швидкий вибір, пас повинен був бути правильним, це все було суто інстинктивно, шкода, що м’яч полетів у штангу.

Я виконав свій обов'язок сьогодні: я нападник і моя робота — забивати м’ячі. Коли я не можу забити, я повинен створювати простір і можливості для пасу. Така наша робота у футболі.

Я очікував сильного початку у нашому виконанні. Особливо тому, що ми грали на виїзді і хотіли одразу взяти гру під свій контроль. Ми забили ранній гол, а потім керували грою.

Головною метою було добре розпочати гру, і ми це сьогодні зробили. Тепер ми повинні негайно сконцентруватись на недільній грі та наступному єврокубковому матчі проти Ніцци. Ми повинні бути готові.

Ми створили багато гольових моментів і добре зіграли, як в атаці, так і в захисті, а також на кожній позиції. Це був хороший командний виступ.

Але завжди є над чим працювати: ми пропустили занадто багато ударів, могли б забити більше і зберігати більше спокою в деяких фазах гри", — заявив сенегальський виконавець.

У наступному турі римський Лаціо прийматиме французьку Ніццу.