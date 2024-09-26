Ліга Європи

Півзахисник Лаціо прокоментував перемогу над Динамо Київ.

У гостьовому матчі в рамках першого туру Ліги Європи УЄФА напередодні римський Лаціо обіграв київське Динамо.

Динамо Київ — Лаціо 0:3 Відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Після завершення гри нападник "орлів" Ніколо Ровелла оцінив виступ власної команди.

"Я радий, що ми здобули цю важливу перемогу. Ми не пропустили жодного м'яча, тож маємо продовжувати цей шлях. Перемагати на виїзді, особливо в Європі, завжди непросто. Але ще важче потім зберігати стабільність.

Ліга Європи пропонує гравцям та командам багато можливостей, це дуже цінне змагання, і ми зацікавлені в ньому, оскільки перебуваємо не в найкращому стані в Серії А. Тут ми є однією з найсильніших команд.

Гол? Я сподівався сьогодні забити, але прибережу радість для того моменту, коли ми зіграємо на Стадіо Олімпіко перед рідними фанами.

Ми сильна команда, і я очікував перемоги над Динамо. Ми приїхали сюди виключно з цією метою. Я щасливий, що в підсумку ми виграли 3:0, не пропустивши жодного м'яча. Попереду ще багато роботи, але ми на правильному шляху.

Звичайно, ми хочемо добре зіграти в Лізі Європи, і це було видно сьогодні. Ми будемо боротись за це змагання, віддаючи всі сили, як ми це зробили сьогодні.

Як я вже говорив, ми не пропустили жодного м'яча, що свідчить про те, що ми були надійні в півзахисті, у обороні, і нападники також зробили свій внесок у загальний результат.

Це важливо, особливо коли ми граємо з чотирма гравцями нападу, щоб вони допомагали нам у півзахисті. Сьогодні вони це робили добре, ми вдосконалюємось. Можливо, нам трохи не вистачає управління грою та володінням м'ячем, але це прийде з часом.

Тут, у Лаціо, я відчуваю, що мене цінують по-справжньому. Критика правильна, коли справи йдуть погано, але коли справи йдуть добре, правильно отримувати компліменти, навіть якщо нам доводиться вислуховувати їх лише до певного моменту.

Ми завжди викладаємося на 100%. Я відчуваю, що я покращився у своїй ролі, єдине, чого мені може не вистачати, це бути більш присутнім перед чужими воротами і забити кілька голів. Хотілося б мати таку можливість", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі римський Лаціо прийматиме французьку Ніццу.