Ліга Європи

Зустріч у німецькому Зінсгаймі відбудеться вже в четвер, 3 жовтня.

УЄФА призначив македонську бригаду арбітрів на поєдинок Гоффенгайма з Динамо в другому турі основного етапу Ліги Європи, передає офіційний сайт організації.

Головним арбітром матчу буде 47-річний Александар Ставрєв. Ролі асистентів отримали Деян Костадінов і Гоче Петрескі.

Четвертим рефері призначений Ігор Стойчевскі. Арбітрами VAR будуть Нейч Кайтазович (Словенія) і Жером Брізар (Франція).

Зазначимо, що Ставрєв обслуговував матч Динамо — Мальме (1:0) в першому турі групового етапу ЛЄ-2019/20. Обидві команди тоді отримали від Александара по жовтій картці.

Поєдинок Гоффенгайм — Динамо відбудеться в четвер, 3 жовтня, на ПреЗеро Арені в Зінсгаймі. Початок — о 19:45 за Києвом.

Нагадаємо, що в першому турі ЛЄ київський клуб зазнав поразки від Лаціо в німецькому Гамбурзі з рахунком 3:0, а Гоффенгайм на виїзді зіграв унічию (1:1) з Мідтьюлланном.