Ліга Європи

Вінгер Динамо висловився про майбутній матч із Гоффенгаймом у Лізі Європи.

У рамках другого туру Ліги Європи УЄФА оновленого формату київське Динамо вирушить у гості до німецького Гоффенгайма.

Вінгер "біло-синіх" Владислав Кабаєв поділився очікуваннями від майбутнього матчу з представником Бундесліги.

"Ви кажете про негативні результати… Якщо про 0:3 із Лаціо, то немає такої команди, яка не програвала би. Зробили висновки, і завтра в нас є гра, щоб реабілітуватися за ту поразку. Подивимося, що завтра буде, ми гратимемо на перемогу й усе робитимемо заради неї.

Ми зробили великий шмат роботи, аби потрапити до цього турніру. Ми приїжджаємо на матчі й граємо за всю Україну, за свої сім’ї. Тож яка може бути атмосфера? Тільки позитивна, чекаємо завтра багато вболівальників, і зі своєї сторони будемо все робити, щоб радувати своїх шанувальників грою та результатом", — заявив Владислав Кабаєв перед матчем проти Гоффенгайма.

Матч Гоффенгайм — Динамо Київ відбудеться завтра, 3 жовтня, о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за ключовими подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.