Ліга Європи

Команда виграла 5 матчів поспіль.

Головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу прокоментував перемогу над Ференцварошем (2:1) в матчі ЛЄ.

"Я дуже радий. У єврокубках на виїзді завжди нелегко. Ви бачили, яка сьогодні була атмосфера, було багато нюансів, у тому числі чотири молоді гравці у стартовому складі.

Думаю, вся команда проявила себе дуже добре та контролювала гру протягом більшої частини матчу. У нас були хороші гольові моменти, шкода тільки, що пропустили наприкінці.

Не можна заперечувати, що наша гра покращується, зокрема завдяки стійкості. Коли виграєш, відчуття чудові", – сказав Постекоглу.