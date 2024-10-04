Ліга Європи

Німецький голкіпер поділився своїми думками після гри з "біло-синіми".

Воротар Гоффенгайма Олівер Бауманн прокоментував перемогу своєї команди в матчі другого туру основного етапу Ліги Європи проти київського Динамо (2:0).

"Приємно було зіграти таку гру. Я думаю, ми були дуже солідні, і це був крок уперед, це точно.

Також було приємно бачити, як уболівальники підтримують усю команду. Звичайно, приємно провести сухий матч — таке було давно", — наводить слова Бауманна прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Гоффенгайм – Динамо Київ.