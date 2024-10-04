Ліга Європи

Перша поразка "вовків" під керівництвом хорватського фахівця.

Головний тренер римської Роми Іван Юрич прокоментував поразку від Ельфсборгу (0:1) в рамках 2-го туру Ліги Європи. Цитує 49-річного хорвата офіційний сайт "вовків".

"Думаю, у грі команди було багато позитивного. Футболісти добре рухали м'яч, завдали багато ударів по воротах, але не зуміли забити, і ми це приймаємо. Нам треба прийняти результат цього матчу, однак я б не сказав, що ми провалили цю гру.

Ми показали цілком пристойну гру. Нам вдавалося виводити м'яч у фінальну третину, і ось тут нам потрібно було трохи більше якості.

З Довбиком ми мали змогу доставляти м'яч у штрафний майданчик суперника, намагаючись зіграти 1 в 1, він добре чіплявся за м'яч, і в нас були шанси завдяки Пеллегріні.

Є певні речі, над якими ми можемо попрацювати, але загалом все було добре: в нас були моменти та хороше використання простору. Є речі, які ми повинні поліпшити в штрафному і навколо нього, тому що ми можемо грати краще в цих зонах", — заявив Юрич.