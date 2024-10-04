Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 3 жовтня 2024 року.

Рома в матчі другого туру основного етапу Ліги Європи в гостях мінімально поступилася Ельфсборгу (0:1).

Єдиний м'яч був забитий наприкінці першого тайму, коли на 44 хвилині Байду реалізував пенальті.

Як і передбачалося перед матчем, наставник "вовків" Іван Юрич застосував ротацію у складі.

Загалом Рома більше володіла м'ячем та створила купу моментів біля чужих воріт, проте скористатися ними не змогла, навіть із виходом лідерів Дібали, Пеллегріні та українця Довбика у середині другого тайму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ельфсборг — Рома у рамках 2 туру Ліги Європи-2024/25:

Ельфсборг — Рома 1:0

Гол: Байду, 44 (пен).

Ельфсборг: Петтерссон — Єгбе, Генріксон, Бухарі — Хульт, Ума, Зенелі, Гедлунд — Касем, Зенелі (Абдуллай, 62), Байду (Фрік, 86).

Рома: Свілар — Ермосо, Н'Діка, Челік — Анхеліньо, Паредес, Пізіллі (Крістанте, 85), Абулхамід (Ель-Шаараві, 65) — Бальданці (Пеллегріні, 72), Суле (Дібала, 65), Шомуродов (Довбик, 65).

Попередження: Касем, Хульт, Зенелі — Дібала.