Ліга Європи

Українець реалізував пенальті.

Наразі проходить поєдинок третього туру основного етапу Ліги Європи, в якому італійська Рома зустрічається з київським Динамо.

Рахунок у матчі було відкрито на 23 хвилині, коли Тарас Михавко схопив руками Томмазо Бальданці у своєму штрафному майданчику.

Арбітр призначив пенальті, який без проблем реалізував український форвард "вовків" Артем Довбик.

Для 27-річного українця це був п'ятий гол за одного асиста в 11 матчах у складі римського клубу.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Рома – Динамо Київ.