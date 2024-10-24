Ліга Європи

Вашій увазі головні цифри першої половини матчу Ліги Європи.

Представляємо вашій увазі статистику першого тайму у матчі третього туру основного етапу Ліги Європи між італійською Ромою та київським Динамо.

За підсумками першого тайму команда Івана Юрича веде у рахунку завдяки єдиному голу у виконанні українського форварда Артема Довбика, який на 23 хвилині реалізував пенальті.

За статистикою у "вовків" велика перевага у володінні м'ячем, а також за моментами. По ударах Рома попереду з рахунком 8:6, а у площину воріт — 1:1.

Тим не менш, на рахунку "вовків" 18 атак на ворота Руслана Нещерета проти шести у "біло-синіх".

Статистика за підсумками першого тайму:

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Рома – Динамо Київ.