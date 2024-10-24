Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 24 жовтня 2024 року.
Рома — Динамо Київ, ФК Динамо Київ
24 жовтня 2024, 23:18
Рома у матчі третього туру основного етапу Ліги Європи на своєму полі мінімально обіграла київське Динамо (1:0).
Команда Івана Юрича свій єдиний м'яч забила у середині першого тайму, коли Томмазо Бальданці заробив пенальті, який впевнено реалізував український форвард Артем Довбик.
Кияни мали кілька шансів, щоб засмутити "вовків", але десь підводила точність, а десь зіграла майстерність воротаря суперника.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Динамо Київ у рамках 3 туру основного раунду Ліги Європи-2024/25:
Рома — Динамо Київ 1:0
Гол: Довбик, 23 (пен).
Рома: Свілар — Челік, Ндіка, Ермосо — Залевські, Коне, Ле Фе (Крістанте, 53), Пізіллі (Пеллегріні, 68), Анхеліньйо — Бальданці (Дібала, 68), Довбик (Шомуродов, 53).
Динамо Київ: Нещерет — Біловар, Попов, Михавко, Вівчаренко — Михайленко (Буяльський, 81), Андрієвський (Шапаренко, 63), Рубчинський (Бражко, 63) — Тимчик, Герреро (Ванат, 68), Волошин (Кабаєв, 63).
Попередження: Анхеліньйо — Михавко, Рубчинський, Кабаєв, Шапаренко.