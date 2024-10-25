Ліга Європи

Іронічний коментар португальського тренера після гри.

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью після нічиєї з Манчестер Юнайтед (1:1) у 3-му турі Ліги Європи висловився про своє вилучення в середині другого тайму.

"Рефері сказав мені щось неймовірне. Він сказав мені, що в один і той самий час він може бачити те, що відбувається у штрафному майданчику, і мою реакцію на епізод на брівці.

Одним оком він оцінював ситуацію з непризначеним пенальті, а іншим — стежив за моєю поведінкою на бровці. Ось чому він найкращий арбітр у світі!", — сказав Моурінью.

Головний арбітр зустрічі Клеман Тюрпен вилучив португальського фахівця після його бурхливого невдоволення рішенням судді не призначати пенальті у ворота МЮ на 56-й хвилині.

На Football.ua доступний огляд матчу Фенербахче — Манчестер Юнайтед.