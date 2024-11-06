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Київська команда пройшла до наступного раунду єврокубкового турніру.

Київське Динамо у півфінальному матчі-відповіді плей-оф переможців Юнацької ліги УЄФА впевнено обіграв словенський Марибор з рахунком 3:1.

Кияни відкрили рахунок наприкінці першого тайму, коли на першій компенсованій хвилині влучним ударом відзначився Богдан Редушко після передачі Матвія Пономаренка.

На старті другого тайму ситуація для біло-синіх повторилася, але тепер уже Редушко віддав гольову передачу на Пономаренка. Через три хвилини Пономаренко оформив дубль, а асист на свій рахунок записав Дмитро Кремчанин.

І все ж останнє слово було за словенцями — на 75 хвилині Тіан Най Корен з лінії штрафного майданчика пробив точно в дальній кут.

Нагадаємо, у першому матчі була нічия 1:1, що означає, що Динамо пройшло в наступну стадію турніру, де зіграє проти переможця пари Дублін — Корріку, де у першій грі сильнішими були косовари.

Марибор U-19 — Динамо Київ U-19 1:3

Голи: Корен, 75 — Редушко, 45+1, Пономаренко, 46, 49.

Марибор: Ханданович – Лорбек (Шаубах, 86), Рашід, Крамбергер (Сенекович, 68), Слана – Віхер, Агбеко, Бєловіч (Кікец, 68), Корен, Віденовіч (Остерц, 68) – Подлєснік.

Динамо: Суркіс – Сизонюк, Коробов, Захарченко, Дикий – Іщенко, Саленко (Люсін, 90), Осипенко (Білий, 87), Редушко (Пашко, 76), Кремчанін (Андрейко, 75) – Пономаренко (Лобко, 90).

Попередження: Дикий.