Ліга Європи

Коментар голландця після перемоги в ЛЄ.

Виконувач обов’язків головного тренера Манчестер Юнайтед Руд ван Ністелрой прокоментував перемогу над ПАОК (2:0) в матчі Ліги Європи.

"В першій половині матчу ми зіграли слабко, другу — провели набагато краще.

Діалло відіграв вирішальну роль. Він не лише забив, а й діяв дуже небезпечно. Ми не найкраще обирали позиції в першому таймі, у другому стало набагато краще. Ми створювали досить багато моментів для Гойлунда до перерви. Потім стало краще, але деякі навіси не дійшли до нього.

Перед матчем я сказав хлопцям, що Юнайтед рік не перемагав на "Олд Траффорд" у єврокубках. Ми не могли повірити у це. Настав час змінити ситуацію, перебудуватись. Це важливий час для клубу", – сказав ван Ністелрой.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — ПАОК у рамках 4 туру основного раунду Ліги Європи-2024/25.