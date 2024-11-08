Ліга конференцій

"Сині" повторили свій рекорд результативності в єврокубках 53-річної давності.

У четвер, 7 листопада, Челсі у матчі третього туру основного етапу Ліги конференцій розгромив Ноа (8:0).

8:0 — це повторення однієї з найбільших перемог в історії клубу. З таким же рахунком були обіграні Женесс Еш (1971), а також Віган (2010) та Астон Вілла (2012).

Найбільша перемога Челсі — 13:0 з Женесс Еш у 1971 році в рамках Кубка володарів кубків.

При цьому команда Енцо Марески вперше з 1971 року змогла забити шість голів за перший тайм у єврокубковому матчі.

Також відзначимо, що 8:0 – це найбільша перемога в історії Ліги конференцій.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Ноа.