Ліга конференцій

Український вінгер забив гол у ворота Ноа.

Прес-служба УЄФА опублікувала список претендентів на звання автора найкращого гола за підсумками третього туру Ліги конференцій.

До претендентів на перемогу потрапив український вінгер Челсі Михайло Мудрик, який дальнім ударом вразив ворота вірменського Ноа (8:0).

Окрім 23-річного українця на нагороду претендує м'яч у виконанні сербського хавбека Бачки Тополи у матчі проти Лугано (4:1).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Ноа.