Ліга Європи

Наставник угорського клубу поділився своїми думками після гри з "біло-синіми".

Головний тренер Ференцвароша Паскаль Янсен прокоментував перемогу своєї команди у матчі основного етапу Ліги Європи проти київського Динамо (4:0).

"Нам було важко знайти правильну гру за чисельної переваги, хоча нас було на одного гравця більше, ніж у суперника. У другому таймі ми навели порядок та організували пресинг у правильному місці.

Динамо розкрилося і забити чотири голи за чверть години – це вражаюча результативність.

Мені пощастило, що я можу працювати з такою чудовою командою, де завжди готові не лише гравці стартового складу, а й запасні. Звичайно, це легше сказати, ніж зробити, але приклад показує, що хлопці на це здатні", — наводить слова Янсена прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Ференцварош.