Наставник угорського клубу поділився своїми думками після гри з "біло-синіми".
Паскаль Янсен, ФК Ференцварош
08 листопада 2024, 12:19
Головний тренер Ференцвароша Паскаль Янсен прокоментував перемогу своєї команди у матчі основного етапу Ліги Європи проти київського Динамо (4:0).
"Нам було важко знайти правильну гру за чисельної переваги, хоча нас було на одного гравця більше, ніж у суперника. У другому таймі ми навели порядок та організували пресинг у правильному місці.
Динамо розкрилося і забити чотири голи за чверть години – це вражаюча результативність.
Мені пощастило, що я можу працювати з такою чудовою командою, де завжди готові не лише гравці стартового складу, а й запасні. Звичайно, це легше сказати, ніж зробити, але приклад показує, що хлопці на це здатні", — наводить слова Янсена прес-служба клубу.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Ференцварош.