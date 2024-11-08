Ліга Європи

Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з угорцями.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував поразку своєї команди у матчі Ліги Європи проти угорського Ференцвароша (0:4).

"Ми готуємося до кожної гри. Але вдесятьох проти одинадцятьох грати достатньо складно. Ви аналізуйте та продовжуйте робити свою роботу, а ми робитимемо свою.

Щодо сьогоднішньої гри, у першому таймі ми стримували суперника, грали компактно та організовано, мали можливості, щоб забити, і не один раз. У другому пропустили після жахливої помилки. Одразу ж пропустили другий – і гра була зроблена.

Андрій Ярмоленко активно щось підказував з лави запасних, чи він допомагає у вашій роботі? Він не може і не буде робити жодних підказок, поки він є гравцем. Але як лідер команди, він безумовно має авторитет. У нього є досвід виступів на міжнародному рівні, він – футболіст з великим багажем знать. З цієї позиції, звісно, він допомагає і підказує гравцям, і це нормально.

На жаль, під час усього періоду перебування Браяна Себальйоса у нашій команді це вже щонайменше третє його ушкодження, яке не дає можливості повноцінно оцінити, на що він здатен. Він зіграв лише одну повноцінну гру та двічі виходив на заміну. По завершенню сезону будемо дивитися, але не впевнений", — наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Ференцварош.