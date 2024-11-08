Ліга Європи

Пів року без перемог для римського клубу.

Рома у матчі четвертого туру основного етапу Ліги Європи у гостях не змогла обіграти бельгійський Юніон (1:1).

Результат цього поєдинку продовжив неприємну серію виступів італійського клубу на виїзді. Рома не може обіграти суперника в гостях з 25 квітня 2024 року. Остання команда, яка пала перед римлянами вдома — Удінезе.

Найгірша серія в історії клубу зафіксована з січня 1950 року по вересень 1951 року. Тоді команда не перемагала в гостях упродовж 30 матчів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Юніон — Рома у рамках 4 туру основного раунду Ліги Європи-2024/25.