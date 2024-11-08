Італія

На нагороду претендують шість футболістів.

Прес-служба італійської Серії А на своєму офіційному сайті опублікувала список претендентів на нагороду найкращому гравцю за підсумками жовтня.

На нагороду претендують шість гравців:

- півзахисник Фіорентини Ясін Адлі — чотири матчі, один гол та один асист;

- вінгер Ювентуса Франсішку Консейсан — три матчі та дві гольові передачі;

- вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія — ​​чотири матчі та два голи;

- нападник Аталанти Матео Ретегі — чотири матчі, шість голів та три асисти;

- захисник Лаціо Нуну Тавареш — пари матчу та чотири гольові передачі;

- півзахисник Інтера Маркус Тюрам — чотири проведені матчі.

Голосування завершиться 10 листопада, після чого буде оголошено переможця.

Нагадаємо, найкращим гравцем у вересні був визнаний Кварацхелія, а за підсумками жовтня нагороду найкращому тренеру Серії А забрав наставник Лаціо Марко Бароні.