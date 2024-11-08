На нагороду претендують шість футболістів.
Хвіча Кварацхелія, Getty Images
08 листопада 2024, 13:17
Прес-служба італійської Серії А на своєму офіційному сайті опублікувала список претендентів на нагороду найкращому гравцю за підсумками жовтня.
На нагороду претендують шість гравців:
- півзахисник Фіорентини Ясін Адлі — чотири матчі, один гол та один асист;
- вінгер Ювентуса Франсішку Консейсан — три матчі та дві гольові передачі;
- вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія — чотири матчі та два голи;
- нападник Аталанти Матео Ретегі — чотири матчі, шість голів та три асисти;
- захисник Лаціо Нуну Тавареш — пари матчу та чотири гольові передачі;
- півзахисник Інтера Маркус Тюрам — чотири проведені матчі.
Голосування завершиться 10 листопада, після чого буде оголошено переможця.
Нагадаємо, найкращим гравцем у вересні був визнаний Кварацхелія, а за підсумками жовтня нагороду найкращому тренеру Серії А забрав наставник Лаціо Марко Бароні.