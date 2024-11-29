Ліга Європи

Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри зі "шпорами".

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував нічийний результат у матчі п'ятого туру основного етапу Ліги Європи проти Тоттенгема (2:2).

"Хлопці показали відмінну гру. Я не був задоволений матчем із Наполі. Звичайно, ми захищалися, але мені не подобається захищатися. Нам потрібно було відповідати ударом на удар, і це було не те послання, яке я хотів донести до команди та вболівальників. Перед цією грою я сказав їм: "Можливо, я не чітко висловився перед Наполі. Мені не потрібна команда, яка сидить в обороні, мені потрібна команда, яка завжди йде в атаку. Якщо суперник робить атаку, нам теж потрібно відповісти".

Я вважаю, що кожний уболівальник любить команду, яка намагається перемогти. Чи вдасться вам це чи ні — це вже інша історія, але команда, яка просто сидить в обороні — це не мій стиль. Тому я дуже ясно дав зрозуміти кожному з них, що їм треба робити. І вони зрозуміли – вони блискуче відреагували і не здавалися.

Результат важливий, але я сказав їм: "Я хочу, щоб уболівальники побачили вашу гру. Я хочу, щоб вони побачили, що ви тут, що ви можете, що ви не розучилися грати у футбол".

Гуммельс – це гравець з неймовірним досвідом. Він був ключовою фігурою в обороні, забезпечуючи захист та високий пресинг, і він все ще не в найкращій формі. Цей хлопець не просто може добре грати, а може грати винятково добре. Вболівальники будуть у захваті від того, що знову відкрили для себе чемпіона, яким вони захоплювалися у Німеччині.

Мені було все рівно на результат; я хотів, щоб хлопці виклалися на повну, використовуючи всі ресурси до кінця. У суперника неймовірні вінгери. Я похвалив їх тренера – мені подобається дух його команди та менталітет, який він прищепив – вони завжди намагаються перемогти. Ми добре виступили, часто змінюючи напрямок нашої атаки, навіть якщо ми не були такими точними в останніх передачах.

Я не вірю, що один результат все виправить. Ми маємо багато працювати. Тільки багато працюючи, ми можемо досягти хороших результатів. Цей матч важливий, бо він показав, що гравці не забули, як грати.

Щодо Дібали, то він дуже мало тренувався за останні 20 днів. Одного тайму було більш ніж достатньо. Він поступово відновить свою форму та ігровий час. Я не хотів ризикувати. Він добре виступив у першому таймі", — наводить слова Раньєрі прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Тоттенгем — Рома.