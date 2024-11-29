Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 28 листопада 2024 року.

У матчі п'ятого туру основного етапу Ліги Європи Рома у гостях поділила очки з Тоттенгемом (2:2).

Рахунок у матчі було відкрито на п'ятій хвилині, коли Сон Хин Мін реалізував пенальті. Однак "вовки" відповіли зусиллями Евана Н'Діки на 20 хвилині.

Проте ще до перерви команда Анже Постекоглу знову змогла вийти вперед завдяки голу Бреннана Джонсона.

Рома до останнього намагалася відігратися і на першій компенсованій хвилині до другого тайму Матс Гуммельс зрівняв цифри на табло.

Український форвард Артем Довбик провів весь матч у складі Роми, проте його забитий м'яч та асист були скасовані через офсайди.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Тоттенгем — Рома у рамках 5 туру основного раунду Ліги Європи-2024/25:

Тоттенгем — Рома 2:2

Голи: Сон, 5 (пен.), Джонсон, 33 — Ндіка, 20, Гуммельс, 90+1.

Тоттенгем: Форстер — Порро, Дрегушін, Девіс, Грей — Бентанкур (Бергвалль, 77), Сарр (Біссума, 68) — Джонсон (Меддісон, 68), Кулусевські, Сон (Вернер, 77) — Соланке.

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Челік (Залевські, 65), Паредес, Коне, Анхеліньйо — Дібала (Суле, 46), Довбик, Ель Шаараві (Салемакерс, 69).

Попередження: Кулусевські, Бентанкур — Паредес.