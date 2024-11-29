Ліга Європи

Керманич Олімпіакоса дав свій коментар після єврокубкового матчу.

Головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар висловився щодо виїзної нічиєї (0:0) з румунським ФКСБ у п'ятому турі основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25.

У другому таймі зустрічі (67') ФКСБ залишився в меншості. Десятьма хвилинами пізніше Менділібар випустив на поле центрального нападника Романа Яремчука. Всього за 95 секунд той отримав травму та в підсумку був замінений.

"Дійсно, травма Яремчука була для нас суттєвою невдачею, адже на той момент ми мали кількісну перевагу та намагалися її використати за допомогою ще одного форварда. Коли він вийшов на поле, то створив важливий шанс, але ми втратили цю перевагу через його травму. Гравці зазнають пошкоджень протягом сезону й, незалежного від того, наскільки великий у тебе склад, цього ніколи не буває достатньо. На лаві запасних у нас не було іншого нападника, який би замінив його, як нам хотілося б. Із таким графіком, напевно, нам потрібно давати гравцям більше відпочинку, але зробити цього не вдається з такою великою кількістю матчів поспіль", — цитує слова іспанського спеціаліста офіційний сайт грецького клубу.

На рахунку 29-річного українця один гол у дев'яти матчах за Олімпіакос у всіх турнірах цього сезону. Раніше повідомлялося, що вже в січні його можуть продати.