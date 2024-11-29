Ліга Європи

29-річний українець вийшов на заміну на 77 хвилині.

Грецький Олімпіакос у матчі п'ятого туру основного етапу Ліги Європи поділив очки з румунською Стяуа (0:0).

У цьому матчі на полі з'явився український форвард грецького клубу Роман Яремчук, проте він відіграв лише 95 секунд.

29-річний українець вийшов на заміну на 77 хвилині, після чого у штрафному майданчику суперника зіткнувся з Міхаєм Попеску.

В результаті обличчя Яремчука опинилось у крові через розбитий нос і він достроково залишив поле на 81 хвилині. У той же час, Попеску продовжив матч після надання йому медичної допомоги.

Яремчук після матчу у своєму Instagram виклав фото, підписавши його "З Днем народження". Українець відсвяткував 29-річчя 27 листопада.

Нинішнього сезону Яремчук провів дев'ять матчів, у яких забив один гол.

Після п'яти турів Олімпіакос набрав вісім очок і посідає 14 місце у турнірній таблиці Ліги Європи.