До вашої уваги текстова трансляція поєдинку основного етапу Ліги Європи, який відбудеться 12 грудня, розпочавшись о 22:00.
У четвер, 12 грудня, київське Динамо проведе виїзний матч основного етапу Ліги Європи, суперником в якому буде іспанський Реал Сосьєдад.
Єврокубковий поєдинок прийматиме Реале Арена в Сан-Себастьяні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.
Нагадаємо, раніше команда Шовковського поступилась Лаціо (0:3), Гоффенгайму (0:2), Ромі (0:1), Ференцварошу (0:4) та Вікторії Пльзень (1:2).
Матеріал підготовлено за підтримки Офіційного спонсора ФК Динамо Київ у матчах єврокубків GGBET.
Онлайн-трансляція матчу Реал Сосьєдад — Динамо Київ
Онлайн-трансляція з'явиться в день проведення поєдинку.
Компанія GGBET вважає, що перевагу мають господарі поля. На перемогу іспанського клубу дають коефіцієнт 1.26. Нічию оцінили в 5.59, а успіх українського клубу — 10.82.