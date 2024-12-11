Football.ua розповідає де й коли дивитися поєдинок основного етапу ЛЄ.
Динамо Київ, Getty Images
11 грудня 2024, 16:19
У четвер, 12 грудня, відбудеться матч шостого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25, в якому Реал Сосьєдад протистоятиме Динамо Київ.
Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Поєдинок прийматиме Реале Арена в Сан-Себастьяні.
Де дивитися матч Реал Сосьєдад — Динамо Київ
У прямому ефірі поєдинок транслюватиме медіасервіс MEGOGO.
Нагадаємо, раніше команда Шовковського поступилась Лаціо (0:3), Гоффенгайму (0:2), Ромі (0:1), Ференцварошу (0:4) та Вікторії Пльзень (1:2).