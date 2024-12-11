Ліга Європи

Керманич киян відповів на питання ЗМІ напередодні єврокубкової зустрічі.

У рамках шостого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25 київське Динамо гостюватиме в іспанського Реала Сосьєдад.

Головний тренер представника української Прем'єр-ліги Олександр Шовковський на передматчевій пресконференції розповів, хто з його підопічних не допоможе команді в майбутньому протистоянні.

Матеріал підготовлено за підтримки Офіційного спонсора ФК Динамо Київ у матчах єврокубків GGBET.

"У нас є втрати. До Андрія Ярмоленка, який відновлюється й нам не допоможе в цьому році, долучилися Микола Шапаренко та Тарас Михавко. Це ті гравці, на яких я не можу розраховувати в завтрашньому матчі", — цитує спеціаліста офіційний сайт "біло-синіх".

Нагадаємо, поєдинок Реал Сосьєдад — Динамо Київ відбудеться завтра, 12 грудня, розпочавшись о 22:00 за київським часом.