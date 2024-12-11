Ліга Європи

Головний тренер Динамо Київ поділився своїми думками про наступний матч.

Керманич київського Динамо Олександр Шовковський відвідав пресконференцію, присвячену виїзному поєдинку з Реалом Сосьєдад у шостому турі основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25.

Спеціаліст поділився своїми думками про майбутнього суперника.

Матеріал підготовлено за підтримки Офіційного спонсора ФК Динамо Київ у матчах єврокубків GGBET.

"У першу чергу, треба сказати, що в останні роки команда стабільно виступає в Ла Лізі, перебуває у верхній частині турнірної таблиці. На останньому чемпіонаті Європи найбільше гравців було якраз із Реал Сосьєдаду у складі збірної Іспанії, що стала чемпіоном континенту та показала дуже якісну гру. Це свідчить про чудовий напрямок стратегічного розвитку, який за останні роки обрала команда із Сан-Себастьяну. Можу сказати про те, що команда полюбляє грати із м'ячем, полюбляє флангові атаки, показує дуже гарну гру. Я вважаю, що в нас буде завтра дуже пристойний суперник. Ми же, на жаль, не на такий результат розраховували, тому будемо прагнути в завтрашньому матчі показати свої найкращі якості, виходити на футбольну поле, демонструвати свою найкращу гру та доводити, що останні результати в Лізі Європи є випадковістю", — додав він.

Шовковський розповів, чи важко в останніх календарних матчах року підтримувати фізичний стан гравців на належному рівні.

"Робити підсумки потрібно не посередині турніру, а вже після його закінчення. Можу сказати, що він додав певної пікантності, у кожному матчі команди виходять грати виключно на перемогу. Немає прохідних матчів, і це є додатковим плюсом як для вболівальників, так і для всіх шанувальників футболу. Якщо говорити про команди, то, безумовно, навантаження на гравців зросло, особливо на тих, які також виступають за свої національні збірні. Ми бачимо велику кількість травмувань, і це є одним із негативних моментів. Що стосується безпосередньо готовності, то багато було сказано, не хочу й не буду повторюватися. Кінець сезону завжди буває непростим, але зі свого досвіду чудово розумію, що якщо ти починаєш замислюватися стосовно того, що сезон добігає кінця й подумки уже перебуваєш у відпустці, то найчастіше й трапляються якісь травми, певні негативні моменти. Тому футболісти мають бути професіоналами до кінця, мають виходити на футбольне поле як у тренувальному процесі, так і матчах, і доводити свою принциповість, свою позицію, готовність грати в кожному матчі з будь-яким суперником", — зазначив керманич Динамо Київ.

Він також відповів, які плани в "біло-синіх" на наступний єврокубковий поєдинок.

"План та стратегію на гру, звісно, я вам розповідати не буду. Зараз на тренуванні ви побачите команду, яка готується до принципової гри та боротьби. Ми можемо обрати будь-яку стратегію, але є гра, яка складається з кожного окремого моменту на футбольному полі. І цей малюнок гри має бути підкріплений у кожній ланці — як в атаці, так і в обороні. Це має бути гармонійна структура, і хлопці, які виходять на поле, мають виконати завдання, яке стоятиме перед ними, на максимумі своїх можливостей та показати свою найкращу гру. Уже всі зрозуміли, що задля перемоги в такому турнірі потрібно виходити та грати мужньо, із серцем, з азартом та бути готовими до будь-яких моментів", — цитує Шовковського офіційний сайт клубу УПЛ.

Нагадаємо, матч Реал Сосьєдад — Динамо Київ відбудеться завтра, 12 грудня, розпочавшись о 22:00 за київським часом.