Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю матчу основного етапу Ліги Європи, який пройде 12 грудня та розпочнеться о 22:00.

У шостому турі основного етапу Ліги Європи УЄФА між собою зіграють київське Динамо та iспанський Реал Сосьєдад.

Реал Сосьєдад - Динамо

Четвер, 12 грудня, 22:00. Сан-Себастьян, стадіон «Аноета». Головний арбітр – Харм Осмерс (Німеччина)

Ну, про турнірні розклади говорити, мабуть, немає сенсу? Динамо останнє з нулем очок, при тому що будь-яка інша команда має мінімум два пункти. Навіть 9 очок може виявитися недостатньо для “прохідного балу” – всі ж пам'ятають, що у киян жахлива різниця м'ячів через розгроми від Лаціо та Ференцвароша? Це не кажучи про те, що незрозуміло, з чого кияни мають набирати максимум на виїздах у Сан-Себастьяні та Стамбулі.

Грати, тим не менш, є за що. Єврокубки – це, по-перше великі призові, а по-друге, вітрина. Прінс Аду у складі Кривбасу програв Вікторії, але це не завадило йому перейти до складу чехів – на задоволення і гравця, і нашого клубу, який заробив непогані гроші. Набагато частіше, звичайно, це вирішується не так прямо, не в стилі “Хто заб'є Мілану, завтра одягне його футболку” – але єврокубки дивляться скаути різних клубів, і будь-який гравець, який блиснув, підвищує свій цінник.

Матеріал підготовлено за підтримки Офіційного спонсора ФК Динамо Київ у матчах єврокубків GGBET.

Щоправда, це працює в обидві сторони – і якщо Динамо зараз б'ється за престиж, за статус, за інші речі, які погано обчислюються, то Сосьєдаду бажано залізти до топ-8, щоб уникнути зайвих матчів у складному графіку. І, звичайно, за басками теж стежать скаути: Ман Сіті, може, і дев'ятизначну суму вже готовий викласти за Субіменді, якщо тримати в голові всі вступні (масштаб проблем Ман Сіті, якість гри футболіста, який у збірній на 100% замінив Родрі, цінники, які зазвичай заламує за своїх гравців Сосьєдад).

Загалом, поблажливості від суперника чекати не варто. Чи неоптимальний склад через календар? Можна було б, але Сосьєдад сам себе загнав досить глибоко, поразками від Андерлехта і тієї самої Вікторії. Зараз іспанцям треба себе витягувати з трясовини, і будь-який домашній матч для цього зручніший за будь-який виїзний.

Слова, слова, слова

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський:

План та стратегію на гру, звісно, я вам розповідати не буду. Зараз на тренуванні ви побачите команду, яка готується до принципової гри та боротьби. Ми можемо обрати будь-яку стратегію, але є гра, яка складається з кожного окремого моменту на футбольному полі. І цей малюнок гри має бути підкріплений у кожній ланці – як в атаці, так і в обороні.

Це має бути гармонійна структура, і хлопці, які виходять на поле, мають виконати завдання, яке стоятиме перед ними, на максимумі своїх можливостей та показати свою найкращу гру. Уже всі зрозуміли, що задля перемоги в такому турнірі потрібно виходити та грати мужньо, із серцем, з азартом та бути готовими до будь-яких моментів.

Гравець Динамо Олександр Караваєв:

Звісно, ми вже дивилися матчі суперника на теоретичних заняттях, тренерський штаб показав нам дії гравців Реала Сосьєдад в атаці та обороні. Зробили висновки.

Дуже сильна команда в плані індивідуальних технічних якостей, дуже хороші гравці, плюс добре підкована в командних діях. Але ми розібрали, подивилися, де можемо зіграти на своїх сильних якостях, тому чекаємо завтрашньої гри, щоб це продемонструвати на полі.

Іманоль Альгуасіль, головний тренер Реала Сосьєдад:

- Я не довіряю результатам «Динамо» в Лізі Європи. Позиція в таблиці не відображає те, як вони грають, тому потрібно бути дуже обережним. У них агресивна команда, яка пресингує і вміє швидко переходити в контратаки. У них швидкі вінгери, є кваліфіковані гравці. Це несправедливо, що в них немає жодного очка, з урахуванням того футболу, який я бачив у їхньому виконанні. З нашого боку розслабленості точно не буде.

Кадри вирішують все

Шовковський прямо сказав на прес-конференції, що в Іспанії не зіграють не лише Шапаренко з Ярмоленком, а й Михавко. Це руйнує той стартовий склад, який досить несподівано провів обидві гри з Олександрією без жодних змін. Вибір, зважаючи на все, між Дячуком і Біловаром. Востаннє пізніше на поле виходив перший: ще з Олександрією тренер дав йому десять хвилин, вже за рахунку 3:0.

Сосьєдад, звичайно, забезпечить зовсім інший рівень опору. Команда зараз на піку форми (6 перемог в останніх 7 іграх; тільки знання місцевої магії допомогло Атлетiку обіграти сусідів), вдома вона три останні ігри не просто виграла, а навіть не пропустила. Субіменді дозволяє команді мати більшість, все одно що грати 12 на 11 – і, безумовно, команда забезпечує йому ідеальні умови. Але в останньому матчі чемпіонату Субіменді отримав травму – і, хоча вийшов уже на наступне тренування, не зміг його закінчити. Не “зламаний”, але й не готовий на 100%, загалом.

Як впоратися з пресингом? Ну, можна вважати, що це шанс показати себе для Бражка – оффер у топ-чемпіонати заробляють саме у таких матчах. Але загалом, зараз важливіше питання щодо його партнера по центру поля. Михайленко вже всі звикли бачити в основі, але в такій грі за нього просто страшно. Гоффенгайм і Рома, проти яких він уже грав, лише номінально команди того ж рівня, насправді Сосьєдад вирішує набагато серйозніші завдання в лізі як мінімум не слабше.

І важливо пам'ятати про фактор Пiхальонка. У другій грі проти Олександрії він уже був у заявці – просто просидів усі 90 хвилин на лаві. Цікаво, наскільки і на скільки (хвилин) він готовий. У такій грі потрібен максимальний клас – не на Верес ж його берегти.

Поточна форма

Орієнтовні склади

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Субельдія, Агер, Лопес — Кубо, Оласагастi, Сучич, Гомес — Оярсабаль, Мендес

Динамо: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко — Бражко, Михайленко — Волошин, Буяльський, Кабаєв — Ванат

Компанія GGBET вважає, що перевагу мають господарі поля. На перемогу іспанського клубу дають коефіцієнт 1.26. Нічию оцінили в 5.59, а успіх українського клубу — 10.82.